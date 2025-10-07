Уроженка Камышлова (Свердловская область) Анастасия Яшенкова, которую обвиняют в убийстве своей двухмесячной дочери, задушила ребенка. Молодая мать перекрыла ребенку дыхательные пути, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Фигурантка перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос. В результате преступных действий обвиняемой малолетняя погибла на месте происшествия от механической асфиксии», — пояснили в ведомстве.
Трагедия произошла 25 июня в Еланском военном городке. Изначально следователи сообщали, что Яшенкова силой бросила малышку из-за плача и девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе.
Вину в случившемся она признала. По словам адвоката, Яшенкова не помнит, как допустила трагедию. Сейчас она находится в СИЗО. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!