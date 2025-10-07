Вся Россия празднует день рождения Путина: как изменились страна и президент за это время. Фоторепортаж

Самые значимые события при Путине: фоторепортаж
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин за время своего президентства вернул стране мировое влияние
Путин за время своего президентства вернул стране мировое влияние Фото:

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Несмотря на личный праздник, глава государства, верный своей принципиальной позиции, решил не отменять рабочие встречи и переговоры. Среди них: совещание с постоянными членами Совета безопасности и ряд телефонных переговоров с иностранными лидерами. 

За годы кропотливой работы Россия под руководством Путина возродилась как мощная и уважаемая в мире держава. Были возращены Крым и исторические земли, укреплена армия, страна научилась противостоять санкционному давлению Запада и развиваться вопреки всем вызовам. Путин стал олицетворением национального достоинства, стратегической мудрости и несгибаемой воли, подняв страну с колен и вернув ей статус великой силы. URA.RU показывает, как изменилась Россия и ее президент. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Несмотря на личный праздник, глава государства, верный своей принципиальной позиции, решил не отменять рабочие встречи и переговоры. Среди них: совещание с постоянными членами Совета безопасности и ряд телефонных переговоров с иностранными лидерами.  За годы кропотливой работы Россия под руководством Путина возродилась как мощная и уважаемая в мире держава. Были возращены Крым и исторические земли, укреплена армия, страна научилась противостоять санкционному давлению Запада и развиваться вопреки всем вызовам. Путин стал олицетворением национального достоинства, стратегической мудрости и несгибаемой воли, подняв страну с колен и вернув ей статус великой силы. URA.RU показывает, как изменилась Россия и ее президент. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...