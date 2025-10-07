Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Несмотря на личный праздник, глава государства, верный своей принципиальной позиции, решил не отменять рабочие встречи и переговоры. Среди них: совещание с постоянными членами Совета безопасности и ряд телефонных переговоров с иностранными лидерами.
За годы кропотливой работы Россия под руководством Путина возродилась как мощная и уважаемая в мире держава. Были возращены Крым и исторические земли, укреплена армия, страна научилась противостоять санкционному давлению Запада и развиваться вопреки всем вызовам. Путин стал олицетворением национального достоинства, стратегической мудрости и несгибаемой воли, подняв страну с колен и вернув ей статус великой силы. URA.RU показывает, как изменилась Россия и ее президент.
