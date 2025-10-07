Национализированная «Макфа» требует миллионы с дочернего предприятия в Чехии

Национализированная челябинская компания «Макфа» в арбитражном суде взыскивает со своей дочерней фирмы из Чехии более 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.
«Акционерное общество „МАКФА“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Makfa Europe s.r.o. (Чешская Республика) о взыскании задолженности по контракту купли-продажи в размере 37 722,63 евро. Определением от 7 октября исковое заявление принято к производству», — сообщается в группе суда в соцсетях.
Предварительное судебное заседание назначено на 17 ноября. По текущему курсу Центробанка взыскиваемая сумма составляет около 3,65 млн рублей.
В шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия» 15 апреля заявили, что один из активов холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, находится в Чехии. Актив записан на топ-менеджера «Макфы», экс-депутата заксобрания Челябинской области Дмитрия Мешкова. В апреле Мешков уволился с «Макфы».
Генпрокуратура потребовала передать все предприятия «Макфы» государству, поскольку совместный бизнес бывшего губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова имел коррупционное происхождение. Предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, национализированы.
