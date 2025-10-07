Ашинский метзавод прокомментировал увольнение сотен сотрудников цеха

Более 300 сотрудникам Ашинского метзавода, где в декабре закрывают Цех нержавеющей продукции, предложат другую работу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«На Ашинском металлургическом заводе принято решение о прекращении выпуска товаров для дома и консервации оборудования в Цехе нержавеющей продукции к концу декабря 2025 года. В связи с этим сокращается численность работников Цеха и связанных с его деятельностью подразделений. В соответствии с критериями трудового законодательства процесс относится к массовому сокращению. Всего решение затрагивает 306 сотрудников», — уточнили в пресс-службе завода.
На предприятии пояснили, что эти мероприятия проводятся в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ, с уведомлением профсоюзной организации и службы занятости населения в установленные законом сроки. Всем работникам будут предложены имеющиеся и новые вакансии на предприятии, создаваемые в связи с расширением производства в ЛПЦ-1. При переводе сотрудники смогут пройти профессиональную переподготовку в Учебном центре завода за счёт предприятия.
«Подбор вакансий будет осуществляться с учётом квалификации работников и ограничений, установленных законодательством на отдельные виды работ. Сокращение возможно только в случае отсутствия подходящей вакансии или отказа работника от предложенных вариантов. Для тех, чья занятость всё же будет прекращена, предусмотрены все гарантированные законом выплаты и компенсации», — добавили в пресс-службе метзавода
На заводе отметили, что основные металлургические производства предприятия продолжают работу. Завод выполняет производственные планы, реализует проекты модернизации и остаётся ответственным работодателем.
О массовом сокращении сотрудников закрываемого Цеха сообщила одна из сотрудниц завода. На предприятии считают, что их уволят вникуда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!