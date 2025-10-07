Появились кадры с места смертельного ДТП в Ижевске, где столкнулись три авто и автобус

В Ижевске в массовом ДТП погибли четыре человека
В аварии в Ижевске погибли четыре человека
В Ижевске (республика Удмуртия) в массовом ДТП погибли четыре человека. Среди них водитель легкового автомобиля и три пешехода, сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Авария произошла на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова. «Столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань. По предварительным данным есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется», — сообщило ведомство в telegram.

По предварительным данным спасателей, пострадавших в автобусе нет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

