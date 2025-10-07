Названы причина отключения электричества в Запорожье и сроки восстановления

Причиной отключения электричества в Запорожье стали атаки БПЛА Украины
Электричества нет во всей Запорожской области
Электричества нет во всей Запорожской области

Причиной отключения энергоснабжения по всей Запорожской области стала атака дронов ВСУ. Восстановить электричество планируется к вечеру, сообщил губернатор Евгений Балицкий. 

«Отключения затронули все населенные пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника», — написал губернатор в telegram. 

Электричество в социальных объектах работает от генераторов. На резервных источниках питания работают медицинские организации. По прогнозам энергетиков, электричество должны восстановить к вечеру. 

