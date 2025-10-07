Названы причина отключения электричества в Запорожье и сроки восстановления

Электричества нет во всей Запорожской области
Причиной отключения энергоснабжения по всей Запорожской области стала атака дронов ВСУ. Восстановить электричество планируется к вечеру, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Отключения затронули все населенные пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника», — написал губернатор в telegram.
Электричество в социальных объектах работает от генераторов. На резервных источниках питания работают медицинские организации. По прогнозам энергетиков, электричество должны восстановить к вечеру.
