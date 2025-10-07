Самое главное про ДТП с пермским автобусом в Ижевске, где погибли четыре человека

Автобус из Перми, попавший в смертельное ДТП в Ижевске, ехал в Казань
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус попал в смертельную аварию пока ехал из Перми в Казань
Автобус попал в смертельную аварию пока ехал из Перми в Казань Фото:

Междугородний автобус Пермь-Казань попал в смертельное ДТП. Это произошло в Ижевске. Жертвами стали четверо человек. URA.RU собрало воедино самое главное, что известно про случившуюся аварию и погибших.

Смертельная авария

ДТП произошло в 14:30 в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная. Hyundai Solaris, за рулем которого был 65-летний мужчина, вылетел на встречную полосу движения на красный сигнал светофора. Он сбил трех женщин, переходивших дорогу, и врезался в автобус, который следовал из Перми в Казань и проезжал Ижевск.

Погибшие и пострадавшие

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, в результате аварии погибли четыре человека: водитель иномарки, вылетевший на перекресток и три женщины, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый свет. Погибшим жительницам Ижевска было по 67, 61 и 22 года. Все они скончались на месте. По предварительным данным, в автобусе никто из пассажиров не пострадал

Экстренные службы

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой помощи. Спасатели извлекли тело погибшего водителя из иномарки.

Уголовное дело

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники управления СКР по Удмуртской республике. Они возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас ведется расследование, уточняются все детали случившегося.

Если вы или ваши близкие находились в этом автобусе, сообщите нам по электронной почте perm@ura.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Междугородний автобус Пермь-Казань попал в смертельное ДТП. Это произошло в Ижевске. Жертвами стали четверо человек. URA.RU собрало воедино самое главное, что известно про случившуюся аварию и погибших. Смертельная авария ДТП произошло в 14:30 в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная. Hyundai Solaris, за рулем которого был 65-летний мужчина, вылетел на встречную полосу движения на красный сигнал светофора. Он сбил трех женщин, переходивших дорогу, и врезался в автобус, который следовал из Перми в Казань и проезжал Ижевск. Погибшие и пострадавшие По данным Госавтоинспекции Удмуртии, в результате аварии погибли четыре человека: водитель иномарки, вылетевший на перекресток и три женщины, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый свет. Погибшим жительницам Ижевска было по 67, 61 и 22 года. Все они скончались на месте. По предварительным данным, в автобусе никто из пассажиров не пострадал Экстренные службы На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой помощи. Спасатели извлекли тело погибшего водителя из иномарки. Уголовное дело На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники управления СКР по Удмуртской республике. Они возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас ведется расследование, уточняются все детали случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...