Самое главное про ДТП с пермским автобусом в Ижевске, где погибли четыре человека

Междугородний автобус Пермь-Казань попал в смертельное ДТП. Это произошло в Ижевске. Жертвами стали четверо человек. URA.RU собрало воедино самое главное, что известно про случившуюся аварию и погибших.
Смертельная авария
ДТП произошло в 14:30 в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная. Hyundai Solaris, за рулем которого был 65-летний мужчина, вылетел на встречную полосу движения на красный сигнал светофора. Он сбил трех женщин, переходивших дорогу, и врезался в автобус, который следовал из Перми в Казань и проезжал Ижевск.
Погибшие и пострадавшие
По данным Госавтоинспекции Удмуртии, в результате аварии погибли четыре человека: водитель иномарки, вылетевший на перекресток и три женщины, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый свет. Погибшим жительницам Ижевска было по 67, 61 и 22 года. Все они скончались на месте. По предварительным данным, в автобусе никто из пассажиров не пострадал
Экстренные службы
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой помощи. Спасатели извлекли тело погибшего водителя из иномарки.
Уголовное дело
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники управления СКР по Удмуртской республике. Они возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас ведется расследование, уточняются все детали случившегося.
