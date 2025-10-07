«Отдала сцене 70 лет жизни»: артистку Нину Гуляеву проводили в последний путь. Фоторепортаж

Путин отметил талант и вклад народной артистки Нины Гуляевой
Нина Гуляева скончалась 3 октября
Нина Гуляева скончалась 3 октября

В Московском художественном театре имени А.П. Чехова 7 октября прошла гражданская панихида по народной артистке РСФСР Нине Гуляевой, старейшей актрисе театра. Проститься с легендой собрался коллектив МХТ, родные и коллеги, включая художественного руководителя театра Константина Хабенского, народных артистов России Авангарда Леонтьева и Станислава Любшина, заслуженную артистку Марину Брусникину и других деятелей сцены. Подробнее о том, как прошло прощание с артисткой — в фоторепортаже URA.RU.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Нины Гуляевой. На церемонии прощания обращение главы государства зачитал народный артист России Авангард Леонтьев. Путин отметил важный вклад Нины Гуляевой в развитие отечественного театра и кинематографа. Помимо этого Вячеслав Невинный, сын актрисы, в своей речи подчеркнул, что считает символичным прощание матери именно в МХТ, где она отдала сцене почти 70 лет жизни. Он отметил преданность матери театру до последнего дня. Также вспоминал ее уникальный сценический тембр.

Прощание проходило в камерной атмосфере, гроб с телом актрисы был установлен в портретном фойе театра. После прощания было запланировано отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Многие присутствующие отмечали, что Гуляева не только была старейшей актрисой МХТ, но и служила примером для молодых поколений артистов. За 70 лет на сцене она сыграла десятки ролей, а коллеги с уважением вспоминали о ее долгой и счастливой семейной жизни с народным артистом СССР Вячеславом Невинным, с которым Гуляева прожила 44 года. Коллеги актрисы отмечают, что ее уход стал значимой утратой для российского театра, а память о ней останется надолго в сердцах зрителей.

