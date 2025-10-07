Россия пригласила 22 арабские страны на новый саммит

Российско-арабский саммит пройдет 15 октября
Лидеры 22 арабских государств получили приглашения для участия в первом Российско-арабском саммите. Окончательный список участников станет известен 13-14 октября. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

«Я думаю, что где-то в понедельник-вторник (13-14 октября — прим. ТАСС) уже будет окончательно ясен состав участников», — сказал Ушакова. Помощник президента объяснил, что неопределенность связана с текущими международными обстоятельствами, прежде всего — с обсуждением плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

В Кремле отметили, что приглашения направлены лидерам всех 22 государств-членов Лиги арабских государств, а также генеральному секретарю организации. Сам саммит пройдет 15 октября.

