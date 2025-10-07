Застрявший в лесу грузовик привел пермяка к уголовной статье

В Пермском крае водитель «Урала» стал фигурантом уголовного дела за то, что срубил 6 деревьев для освобождения застрявшего грузовика. Ущерб оценен в 42 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Лесничий сообщил в отделение полиции о незаконной рубке 6 деревьев разных пород на территории Гайнского муниципального округа. Ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, оценили в 42 тысячи рублей. Нарушителем оказался 44-летний мужчина, работающий наемным водителем по перевозке древесины. В одном из рейсов его грузовой автомобиль застрял в колее на лесной дороге. Водитель срубил несколько деревьев, находившихся рядом, и подложил их под колеса, чтобы продолжить движение», — уточняется в telegram-канале краевого главка.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса» и сейчас проводит дознание. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сумму ущерба он добровольно возместил
Ранее в Пермском крае неоднократно возбуждались уголовные дела по фактам незаконной вырубки леса с крупным ущербом. Так, в Бардымском округе трое «черных лесорубов» предстали перед судом за вырубку более 4000 кубометров древесины, причинив ущерб свыше 66 млн рублей. В других случаях ущерб от подобных преступлений превышал 23 и 124 млн рублей.
