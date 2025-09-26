26 сентября 2025

В Пермском крае трое «черных лесорубов» нанесли ущерб региону на 66 млн рублей

В Прикамье завершено расследование о незаконной рубке тысяч кубометров древесины
Местный житель организовал полный цикл производства (архивное фото)
В Прикамье перед судом предстанут трое «черных лесорубов», незаконно спиливших более 4 тысяч кубометров древесины. Расследование уголовного дела завершено, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Установлено, что местный житель организовал полный цикл производства пиломатериалов в Бардымском округе. При этом сырье для обработки добывалось незаконно. Без необходимых разрешений злоумышленники вырубили более 4000 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду РФ и администрации муниципалитета превысил 66 млн рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Незаконная деятельность велась на протяжении двух лет и была пресечена в конце 2022 года сотрудниками. В рамках следствия правоохранители провели обыски по адресам проживания и работы подозреваемых. В результате было изъято 60 кубометров обработанной древесины, два лесовоза с грузом, трактор, три внедорожных автомобиля, бензопилы и другие доказательства.

Одного из обвиняемых заключили под стражу. Двум другим запретили заниматься определенным видом деятельности. Материалы уголовного дела вскоре рассмотрит суд.

URA.RU уже писало о незаконной вырубке леса с крупным ущербом в Пермском крае. Так, двое жителей региона были осуждены за вырубку деревьев на сумму свыше 124 млн рублей, а еще двое предстали перед судом за ущерб в 23 млн.

Telegram-канал «Большая Пермь»

