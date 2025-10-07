МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность

Российские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС). Инцидент не привел к нарушениям ядерной безопасности и не вызвал изменений радиационного фона на объекте, заявили в МАГАТЭ.
«Россия проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника по градирне Нововоронежской АЭС прошлой ночью. Инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте», — говорится в заявлении агентства. Его цитирует РИА Новости.
Атаки беспилотников на российские атомные станции происходят не впервые: ранее удары фиксировались по Курской и Смоленской АЭС, однако ни один из инцидентов не привел к нарушению ядерной безопасности или изменению радиационного фона. МАГАТЭ регулярно призывает обеспечить защиту подобных объектов, отмечая, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время.
