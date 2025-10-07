МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень радиации на АЭС не изменился
Уровень радиации на АЭС не изменился Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС). Инцидент не привел к нарушениям ядерной безопасности и не вызвал изменений радиационного фона на объекте, заявили в МАГАТЭ. 

«Россия проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника по градирне Нововоронежской АЭС прошлой ночью. Инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте», — говорится в заявлении агентства. Его цитирует РИА Новости. 

Атаки беспилотников на российские атомные станции происходят не впервые: ранее удары фиксировались по Курской и Смоленской АЭС, однако ни один из инцидентов не привел к нарушению ядерной безопасности или изменению радиационного фона. МАГАТЭ регулярно призывает обеспечить защиту подобных объектов, отмечая, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС). Инцидент не привел к нарушениям ядерной безопасности и не вызвал изменений радиационного фона на объекте, заявили в МАГАТЭ.  «Россия проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника по градирне Нововоронежской АЭС прошлой ночью. Инцидент не повлиял на ядерную безопасность или уровень радиации на объекте», — говорится в заявлении агентства. Его цитирует РИА Новости.  Атаки беспилотников на российские атомные станции происходят не впервые: ранее удары фиксировались по Курской и Смоленской АЭС, однако ни один из инцидентов не привел к нарушению ядерной безопасности или изменению радиационного фона. МАГАТЭ регулярно призывает обеспечить защиту подобных объектов, отмечая, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...