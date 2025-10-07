07 октября 2025

Названы убийцы Tomahawk и «Нептун», которые есть у России

Леонков: Россия сможет сбивать Tomahawk комплексами от «Осы» до «Бука»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперт Леонков назвал российские ЗРК, способные сбивать ракеты Tomahawk
Эксперт Леонков назвал российские ЗРК, способные сбивать ракеты Tomahawk Фото:

Российские системы ПВО, начиная от «Осы-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2», способны эффективно сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk и украинские «Нептуны». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью.

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112»Томагавков», которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. То есть обычно «Томагавки» используют для первого обезоруживающего удара», — пояснил Алексей Леонков для «Лента.ру».

Эксперт напомнил, что первая модификация ЗРК «Оса» успешно сбила Tomahawk еще в 1991 году. По его словам, уничтожение таких целей для современных российских систем не представляет сложности, однако результат зависит от массовости атаки.

Ранее Песков назвал серьезной эскалацией возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы ПВО, начиная от «Осы-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2», способны эффективно сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk и украинские «Нептуны». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью. «В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112»Томагавков», которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. То есть обычно «Томагавки» используют для первого обезоруживающего удара», — пояснил Алексей Леонков для «Лента.ру». Эксперт напомнил, что первая модификация ЗРК «Оса» успешно сбила Tomahawk еще в 1991 году. По его словам, уничтожение таких целей для современных российских систем не представляет сложности, однако результат зависит от массовости атаки. Ранее Песков назвал серьезной эскалацией возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...