В ХМАО полиция поймала наркодилершу, отмывавшую деньги через микрозаймы

В Сургуте (Югра) ОМВД России пресекли деятельность 26-летней горожанки, которая распространяла около килограмма наркотических веществ и отмывала доходы с этих продаж. Об этом сообщают на сайте УМВД России по ХМАО.
«Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы города Сургута, обвиняемой в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией денежных средств, полученных преступным путем», — пишет пресс-служба. Уточняется, что девушка хранила клефедрон (масса — 994,33 грамма).
Девушка призналась, что собиралась распространять в дальнейшем вещество по району. Для отмывания денег она оформляла потребительские кредиты и микрозаймы. Фигурантке грозит до пожизненного лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в районе СНТ 17-летний юноша был задержан правоохранителями с 13-ю свертками запрещенных веществ. Как сообщили в окружном Управлении СК РФ, теперь юному наркосбытчику грозит уголовный срок за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
