Регионы России атаковали дроны ВСУ: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали Россию беспилотниками, под угрозой оказались несколько областей. Опасность объявлена на данный момент в Пензенской и Воронежской областях. Подробностей о повреждениях и о пострадавших не поступали. URA.RU ведет трансляцию отражения атаки.
02:23 Три человека, включая ребенка, пострадали при ракетном обстреле ВСУ белгородского села Мощеное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
02:17 Временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация.
02:15 Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Грязинского, Усманского, Добровского и Добринского районов. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
02:01 Дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа на территории четырех приграничных областей. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Инциденты произошли с 20:00 до 23:00 по московскому времени в Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.
02:00 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», заявил губернатор Мельниченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.