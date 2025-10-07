Le Figaro: Макрон вечером в среду выступит с заявлением

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации вечером 8 октября на фоне острого политического кризиса. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в окружении главы государства. Ожидается, что заявление последует по завершении 48-часового срока, который Макрон отвел подал в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню для консультаций с политическими партиями по выходу из сложившейся ситуации.
По данным издания, в повестке обращения может оказаться вопрос о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента Франции. На это, по информации Le Figaro, указывают встречи президента во вторник с председателем Сената Жераром Ларше и главой Национального собрания Яэль Брон-Пиве. «Такие консультации предусмотрены статьей 12 Конституции Франции перед роспуском нижней палаты», — пишет газета со ссылкой на источник в администрации.
Собеседники Le Figaro не исключили, что в ходе консультаций обсуждаются и другие меры по стабилизации ситуации. Один из источников подчеркнул, что «это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия» между основными политическими силами. Окончательное решение Макрон примет после получения отчета от Лекорню по итогам переговоров с лидерами партий.
Заявление президента ожидается на фоне беспрецедентного политического кризиса. Он был вызван отставкой Себастьена Лекорню, занимавшего пост премьер-министра всего 27 дней. Это событие привело к попытке импичмента, инициированной фракцией «Непокорившаяся Франция», а также к резкой критике в западных СМИ. Наблюдатели отмечают значительное снижение влияния Макрона и рост политической нестабильности в стране.
