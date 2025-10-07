07 октября 2025

Школьник из ХМАО скинул мошенникам 52 тысячи рублей ради выигрыша в 250 тысяч

О мошенничестве в полицию сообщила мать подростка
О мошенничестве в полицию сообщила мать подростка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 11-летний мальчик перевел мошенникам 52 тысячи рублей с банковской карты родителей. Он поверил, что получит выигрыш 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по ХМАО на официальном сайте.

«По словам заявительницы, ее 11-летний сын просматривал социальную сеть, где заметил ролик с объявлением о конкурсе с наградой в 250 тысяч рублей. Мальчик решил принять участие, оставив соответствующий комментарий», — пишет пресс-служба. Позже ребенок получил сообщение о «победе».

Злоумышленник убедил мальчика перевести деньги через банковское приложение родителей на «Облако», пообещав вернуть их с «выигрышем». В итоге школьник взял телефон матери под предлогом выполнения домашнего задания и перевел денежные средства. После этого мошенники удалили историю сообщений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Ранее URA.RU сообщило, что в Нижневартовске 43-летний горожанин поверил аферистам, которые представились сотрудниками «Почты России». Мужчина перевел им 900 тысяч рублей.

