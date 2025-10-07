Житель ХМАО отдал 900 тысяч рублей мошенникам из Почты России

В Нижневартовске (ХМАО) 43-летний горожанин поверил аферистам, которые представились сотрудниками «Почты России». Мужчина перевел им 900 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте МВД России по Югре.
«Поступило заявление от 43-летнего местного жителя, сообщившего о совершенных в отношении него мошеннических действиях... Потерпевший выполнил указанные инструкции и перевел собственные накопления общей суммой в 900 тысяч рублей, в результате чего лишился всех имеющихся денег», — написано на сайте.
Сначала злоумышленники позвонили мужчине и сообщили о письме из налоговой службы. Затем выведали у него номер СНИЛС и отправили ему уведомление о «взломе» личного кабинета на портале госуслуг. Под этим предлогом убедили перевести деньги на «защитный» счет.
Югорчанин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижневартовска пытается оспорить сделку по продаже квартиры, которую продала под давлением афериста. Летом на женщину вышел мошенник, и, представившись сотрудником электросети, получил доступ к ее Госуслугам.
