ТАСС: сотрудники ТЦК дежурят у аптек и отлавливают людей для мобилизации

Людей вылавливают у аптек на Украине
Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) вылавливают граждан в аптеках, чтобы мобилизовать их на фронт. Об этом рассказали в пророссийском подполье.

«Под наблюдением ТЦК находятся аптеки. Там ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников», — передает ТАСС со ссылкой на подпольщиков.

Уточняется, что украинские военкомы ведут охоту на велосипедистов и самокатчиков. Они стараются как можно больше людей схватить для дальнейшей отправки в ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские власти усиливают мобилизационные мероприятия на фоне потерь на фронте и дефицита личного состава. В частности, ВСУ изменили подходы к вербовке иностранных наемников и проводят массовые задержания граждан для отправки в армию. Также отмечались случаи, когда мобилизованные украинцы добровольно сдавались в плен через специальные сервисы.

