Глава Росавиации рассказал о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

Расследование крушения Ан-24 под Тындой на месте крушения самолета уже завершено. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации.
«Завершен полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Тынде и в Иркутске. Проведено предварительное изучение и изъятие документов по вопросам организации летной работы, подготовки летного экипажа, а также технического обслуживания самолета», — передает ТАСС слова Ядрова.
По словам Ядрова, Росавиация в августе 2025 года направила организациям гражданской авиации рекомендации, чтобы такие инциденты не повторялись. Также выпущены 11 приказов, направленных на профилактику опасных ситуаций при полетах, отметил глава ведомства.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение под Тындой 24 июля 2025 года после ошибки пилотов при выставлении давления на приборах, что связано с отсутствием единого стандарта для отчета барометрической высоты в российской авиации. В результате катастрофы погибли 48 человек. Аналогичные инциденты уже происходили ранее, в том числе на Камчатке в 2024 году, когда из-за неверной настройки давления разбился вертолет Ми-8.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.