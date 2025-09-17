Предварительный отчет МАК подтвердил причину крушения Ан-24

Причиной крушения Ан-24 под Тындой стала ошибка пилотов при выставлении давления на приборах. Об этом свидетельствует предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Пилоты неправильно выставили давление и пошли ниже безопасной высоты», — пояснил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков Mash. Он рассказал, что ошибка напрямую связана с отсутствием единого стандарта для отчета барометрической высоты в российской авиации. В настоящее время в России продолжают использоваться две системы: QNH и QFE. Это создает путаницу при настройке приборов.
QNH и QFE — это различные способы установки давления на высотомерах. QNH позволяет пилоту видеть высоту относительно уровня моря, а QFE — относительно аэродрома. В большинстве стран мира уже давно принят единый стандарт QNH, что минимизирует вероятность ошибок. В России же до сих пор нет обязательного повсеместного перехода на этот стандарт, несмотря на рекомендации и требования, появившиеся еще в 2010 году.
Недалеко от аэропорта Тынды 24 июля пропал с радаров самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара» и выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Воздушное судно вылетело из Благовещенска в 11:21 по местному времени, однако в 12:58, после неудачной попытки повторного захода на посадку, связь с экипажем была утрачена. Позднее обломки самолета обнаружили на расстоянии 15 километров от Тынды. В результате крушения погибли 48 человек.
Аналогичные инциденты уже происходили в российской авиации. В прошлом году на Камчатке произошла катастрофа вертолета Ми-8 — пилот также ошибся с настройкой давления, что привело к столкновению с горой.
