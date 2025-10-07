07 октября 2025

Выставка «Россия» спасла чиновников ХМАО от увольнения. Инсайд

Глава депмолодежи ХМАО Самохвалов и его зам Орлова сохранятся в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспозиция Югры на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Экспозиция Югры на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Международная выставка-форум «Россия» спасла чиновников ХМАО от увольнения. Источники URA.RU сообщают, что грядущее открытие филиала экспозиции форума, который проходил в 2024 году на ВДНХ, помогло сохраниться главе департамента молодежи Якову Самохвалову и его заму Марии Орловой.

«Локализация проекта, который должен открыться в 2025 году в Ханты-Мансийске в юбилейный год 95-летия Югры, была завязана на департаменте. В руководстве региона обсуждалась возможная отставка Самохвалова и его команды, однако власти решили пока не менять ключевые фигуры, ответственные за важный для региона проект. Контракт с чиновниками будет пролонгирован еще на год», — сообщает инсайдер.

Получить подтверждение информации на момент публикации новости не удалось. Комментарий властей региона ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук продлил контракт еще одному главе департамента — ответственному за ЖКК Матвею Карову. До 14 октября ожидается переподписание трудовых договоров с остальными директорами департаментов и отставка чиновников, которые не смогли сохраниться в правительстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международная выставка-форум «Россия» спасла чиновников ХМАО от увольнения. Источники URA.RU сообщают, что грядущее открытие филиала экспозиции форума, который проходил в 2024 году на ВДНХ, помогло сохраниться главе департамента молодежи Якову Самохвалову и его заму Марии Орловой. «Локализация проекта, который должен открыться в 2025 году в Ханты-Мансийске в юбилейный год 95-летия Югры, была завязана на департаменте. В руководстве региона обсуждалась возможная отставка Самохвалова и его команды, однако власти решили пока не менять ключевые фигуры, ответственные за важный для региона проект. Контракт с чиновниками будет пролонгирован еще на год», — сообщает инсайдер. Получить подтверждение информации на момент публикации новости не удалось. Комментарий властей региона ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук продлил контракт еще одному главе департамента — ответственному за ЖКК Матвею Карову. До 14 октября ожидается переподписание трудовых договоров с остальными директорами департаментов и отставка чиновников, которые не смогли сохраниться в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...