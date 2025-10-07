Международная выставка-форум «Россия» спасла чиновников ХМАО от увольнения. Источники URA.RU сообщают, что грядущее открытие филиала экспозиции форума, который проходил в 2024 году на ВДНХ, помогло сохраниться главе департамента молодежи Якову Самохвалову и его заму Марии Орловой.
«Локализация проекта, который должен открыться в 2025 году в Ханты-Мансийске в юбилейный год 95-летия Югры, была завязана на департаменте. В руководстве региона обсуждалась возможная отставка Самохвалова и его команды, однако власти решили пока не менять ключевые фигуры, ответственные за важный для региона проект. Контракт с чиновниками будет пролонгирован еще на год», — сообщает инсайдер.
Получить подтверждение информации на момент публикации новости не удалось. Комментарий властей региона ожидается.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук продлил контракт еще одному главе департамента — ответственному за ЖКК Матвею Карову. До 14 октября ожидается переподписание трудовых договоров с остальными директорами департаментов и отставка чиновников, которые не смогли сохраниться в правительстве.
