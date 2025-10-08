ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА

ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА
ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили 53 украинских беспилотника за ночь над регионами. Об этом сообщает Министерство обороны.  

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. 

Атака БПЛА была отражена в девяти областях.  28 были сбиты над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями и по одному аппарату нейтрализовано над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

