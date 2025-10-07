В Челябинске ФСБ пришла с обыском к VIP-силовику

В Челябинске сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками к заместителю главы ГАИ города Олегу Жиляеву. По данным URA.RU, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о превышении полномочий и коррупции.
«Уголовное дело касается работы Жиляева на посту. По данным следствия, несколько лет он оказывал помощь директору ООО „Капиталстрой“ Ромику Варданяну: „отмазывал“ от штрафов за нарушение ПДД транспорт подрядчика, помогал оперативно оформлять необходимые документы и другое», — рассказал источник.
По данным URA.RU, за все это Варданян платил Жиляеву. Причем взятка предоставлялась в виде асфальта. За все время бизнесмен «подогнал» сотруднику 100 тонн покрытия на сумму свыше 500 тысяч рублей.
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили проведение оперативных мероприятий. В пресс-службе СКР по региону обещали уточнить информацию.
Не исключено, что на Жиляева вышли благодаря показаниям его бывшего руководителя Александра Гайде. Последнего задержали в середине мая по аналогичным обстоятельствам: он тоже помогал Варданяну с ведением деятельности.
Жиляев и Гайде когда-то работали вместе. После ухода Гайде на пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» Жиляев стал и.о. главы ГАИ Челябинска.
