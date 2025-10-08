Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы лично вступить в ВСУ, если он поддерживает эскалацию конфликта с Россией. С таким предложением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
«Если Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в ВСУ», — заявила Вайдель на встрече с журналистами. Она также сообщила о намерении своей партии активно противодействовать инициативе Мерца по введению добровольной военной службы, чтобы предотвратить вовлечение Германии в украинский конфликт. По данным газеты Bild, фракция ХДС/ХСС уже заблокировала обсуждение соответствующего законопроекта в парламенте, поскольку считает предлагаемые меры недостаточными.
Как отмечалось в сообщениях, причиной разногласий стало требование ряда политиков от ХДС/ХСС закрепить в реформе возвращение обязательного призыва, в то время как представители СДПГ и министр обороны Борис Писториус настаивают на сохранении добровольного принципа комплектования армии. Ранее правительство ФРГ одобрило законопроект о новой форме добровольной службы, который предусматривает переход к обязательному призыву только в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью.
