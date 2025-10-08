Замглавы Ельцин Центра не смогла обжаловать штраф за дискредитацию армии

Людмила Телень не согласна со штрафом
Людмила Телень не согласна со штрафом
Замдиректора Ельцин Центра обвинили в дискредитации армии

Свердловский областной суд оставил в силе штраф за дискредитацию ВС РФ, который получила замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, оснований для отмены постановления не нашел. Оно вступило в законную силу", — сказали в суде.

Дело против Телень возбудили из-за репоста публикации от 25 февраля 2022 года. Телень удалила пост лишь в мае, когда из СМИ узнала, что к ней появились претензии. По словам защиты, репост был сделан на эмоциях, так как ее отец — ветеран Великой Отечественной войны. В августе суд назначил ей штраф в 45 тысяч рублей.

По мнению Телень, на нее идет информационная атака. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» опубликовали ее израильский паспорт, а входящий в сетку пропагандиста Владимира Соловьева telegram-канал «УРАЛLIVE» написал про это пост, прикрепив фото документа. Телень заявляет, что журналисты намеренно искажают факты. За нее также вступался председатель правления ЕЦ Александр Дроздов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

