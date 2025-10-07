07 октября 2025

Замглавы ГАИ Челябинска Жиляева уволили из органов за пару дней до задержания

Олег Жиляев был уволен из органов 6 октября
Олег Жиляев был уволен из органов 6 октября

Олег Жиляев, занимавший пост замглавы ГАИ Челябинска, был уволен из органов за пару дней до следственных мероприятий в его отношении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники УФСБ России совместно с оперативниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области выявлены факты противоправных действий бывшего сотрудника. Он был уволен 6 октября из органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там подтвердили, что Жиляев подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным URA.RU, взятку ему передавал директор ООО «Капиталстрой» Ромику Варданяну: бизнесмен «подогнал» сотруднику 100 тонн асфальта на сумму свыше 500 тысяч рублей.

«Собранные оперативниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. При подтверждении вины мужчины, он понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вероятно, на Жиляева вышли через его бывшего начальника Александра Гайде. Он также, по версии следствия, имел связи с Варданяном.

Жиляев и Гайде когда-то работали вместе. После ухода Гайде на пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» Жиляев стал и.о. главы ГАИ Челябинска.

