В Челябинске из-за высокого спроса дорожает вторичное жилье

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года цены на вторичную недвижимость выросли на 1,1% до 101 000 рублей за квадратный метр. При этом число готовых квартир, выставленных на продажу, сократилось на 2,6%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«Средняя полная стоимость квартиры в Челябинске достигла 4,8 миллионов рублей, а средняя площадь — 50,3 квадратных метров. В целом по России сильнее всего цены на недвижимость выросли в Москве — на 3,1% до 383 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по мегаполисам за месяц цены на вторичную недвижимость выросли на 0,9% и достигли 145 000 рублей за квадратный метр. Число готовых квартир снизилось при этом в среднем на 2,6%.
Челябинск вошел в топ-5 городов, где сильнее всего выросли цены на вторичное жилье. Также заметно подорожала «вторичка» в Санкт-Петербурге (на 1,2% до 225 000) и Самаре (+1,1%; до 118 000 рублей за квадратный метр). В Уфе, напротив, средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости снизилась (-1,6%; до 117 000 рублей за квадратный метр).
Как комментирует директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белоусов, впервые с апреля в сентябре 2025 года вторичный рынок продемонстрировал оживление. Из-за снижения ключевой ставки, которое началось еще в июне 2025 года, жители Челябинска, как и других мегаполисов, стали лучше покупать «вторичку». Сейчас эксперты фиксируют более заметную активность, ее увеличение в течение месяца и квартала. Однако рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки. Такая траектория денежно-кредитной политики формирует умеренные ожидания у участников рынка, поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно.
