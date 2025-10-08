В Красноярске задержан 17-летний житель за участие в «Азове»*

В Красноярске задержан 17-летний житель по подозрению в участии в деятельности запрещенной организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в СК России.
«В Красноярском крае задержан подозреваемый в участии в деятельности запрещенной организации», — говорится в официальном telegram-канале СК. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Основанием стали материалы, предоставленные региональным управлением ФСБ России. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В апреле 2024 года несовершеннолетний красноярец, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения, вступил в контакт с участником организации через мессенджер. С апреля по август 2025 года задержанный осуществлял передачу сведений о штабе волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Кроме того, фигурант дела предоставил участнику объединения личные данные своего родственника, являющегося военнослужащим ВС РФ и находящегося в зоне боевых действий.
В настоящее время следственные органы проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Участие в деятельности экстремистских и террористических организаций влечет за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ
