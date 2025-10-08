Звездопад Дракониды 8 октября 2025: когда смотреть, как повлияет и что нельзя делать

Осенью 2025 года россиян ждет яркое астрономическое явление — метеорный поток Дракониды, пик которого придется на ночь с 8 на 9 октября. Это один из самых доступных звездопадов сезона, который можно наблюдать невооруженным глазом. О том, где и как лучше наблюдать за этим событием, а также о его природе, особенностях и влиянии на повседневную жизнь — в материале URA.RU.
Когда будет звездопад Дракониды в октябре 2025
Пик активности звездопада Дракониды 2025 года придется на ночь с 8 на 9 октября. Хотя максимум метеоров ожидается именно в эту дату, наблюдать «падающие звезды» можно уже сейчас при ясной погоде, а поток будет активен с 6 по 10 октября. По данным Московского планетария, пика своей активности он достигнет 8 октября 2025 года около 22:00 мск.
Что такое метеорный поток Дракониды
Метеорный поток Дракониды — это ежегодный звездопад, названный в честь созвездия Дракон, где находится его радиант (точка, из которой визуально вылетают метеоры).
Родительским» телом потока является комета 21P/Джакобини-Циннера, которая оставляет за собой шлейф пыли и мелких частиц. Когда Земля проходит через этот шлейф, частицы сгорают в атмосфере, создавая светящиеся следы — «падающие звезды.
По сути, звездопад Дракониды — это ионизированный воздух: мелкие частицы массой около 0,3 грамма и размером 0,3 миллиметра сгорают на высоте 75-100 км, оставляя яркие вспышки. Это явление повторяется ежегодно в одно и то же время, поскольку Земля движется по орбите предсказуемо и влетает в пылевое облако кометы примерно в те же даты.
В Московском планетарии напомнили, что поток Драконид связан с кометой 21Р/Джакобини–Циннера, открытой в 1900 году. Эта комета делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 6,6 года. Метеоры образуются из мелких частиц, отколовшихся от нее: входя в атмосферу Земли на высоте 75–100 км, они сгорают и видны как «падающие звезды».
Уникальные особенности звездопада Дракониды 2025
Звездопад Дракониды в 2025 году обещает быть заметным. По прогнозам, можно будет увидеть от 5 до 15 метеоров в час — больше, чем у большинства октябрьских потоков, таких как Камелопардалиды, Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды или Эпсилон-Геминиды, где наблюдается всего три-пять «падающих звезд» в час.
Как рассказали в Московском планетарии, Дракониды активны ежегодно с 6 по 10 октября, но их интенсивность непредсказуема. Обычно поток спокойный — около 5–10 метеоров в час, однако в некоторые годы происходят настоящие звездные дожди. Так, в 1933 и 1946 годах наблюдали по несколько тысяч метеоров в час, а в 1998 году — до 700, особенно хорошо это было видно на Дальнем Востоке и в Сибири.
Главная особенность Драконид — их медленное движение. Они кажутся крупными и яркими, часто с желтым или красноватым оттенком. Это происходит потому, что поток «догоняет» Землю, а не сталкивается с ней навстречу, как другие. Скорость вхождения частиц в атмосферу всего около 20 км/с, из-за чего они кажутся плавными и мягко вспыхивающими. Радиант — точка, откуда «сыплются» метеоры, — расположен в созвездии Дракона, рядом с астеризмом «Голова Дракона».
Будет ли видно звездопад Драконид
В 2025 году условия для наблюдения будут не самыми удачными: максимум активности придется на 8 октября, сразу после полнолуния (7 октября), поэтому яркий лунный свет частично «перебьет» слабые вспышки. Тем не менее ученые не исключают сюрпризов. Комета 21Р/Джакобини–Циннера, источник этого потока, в марте 2025 года прошла близко от Земли и Солнца, оставив на орбите новый след из частиц. Это повышает вероятность кратковременных всплесков активности — возможно, звездопад в этом году будет ярче, чем обычно.
Другие особенности:
- Скорость метеоров: около 20 км/с (медленные по сравнению с другими потоками)
- Продолжительность активности: с 6 по 10 октября, пик 8 октября около 22:00 мск
- Частота: 5-10 в час обычно, до 15 в 2025, с возможными всплесками до 100-400
- Влияние на приливы или погоду: минимальное, но поток связан с кометной активностью
- Связь с другими явлениями: следует за Урожайной Луной, добавляя зрелищности октябрьскому небу.
Где и как лучше наблюдать за звездопадом Дракониды
Для наблюдения за метеорным потоком Дракониды не требуется специального оборудования. Эксперты рекомендуют:
- Выбрать открытые площадки с хорошим обзором северо-западной части неба Начинать наблюдения с 23:00 до 03:00 по местному времени, когда радиант высоко
- Лежать или сидеть в удобной позе, чтобы охватить взглядом как можно больше неба
- В городах отправиться в парки или на окраины, чтобы избежать засветки
В Москве отличные точки для наблюдений — Воробьевы горы и парк «Зарядье», где небо частично открыто. В Санкт-Петербурге можно выбрать окрестности Петропавловской крепости или пригороды с низкой засветкой. А вот в Сибири и Татарстане условия — почти идеальные: чистое небо и сухой воздух. Если же погода подведет — обсерватории организуют онлайн-трансляции звездопада.
Прогноз наблюдения по данным Московского планетария
По данным Московского планетария, при ясной погоде в вечерние часы 8–10 октября можно увидеть метеоры, разлетающиеся от области, где находится «голова» созвездия Дракона. После заката Солнца созвездие Дракон поднимается высоко над северо-западным горизонтом и остается видимым почти всю ночь. Лучшее время для наблюдений — вечер 8 и ночь на 9 октября, до рассвета. Максимальная активность — в Северном полушарии, особенно в районах с чистым небом и минимальной засветкой.
Влияние звездопада Дракониды на человека: мифы и реальность
Хотя звездопад Дракониды — чисто астрономическое явление, вокруг него много мифов. Некоторые считают, что метеоры влияют на энергетику, вызывая эмоциональные всплески, но ученые и астрологи опровергают: это просто пыль кометы, не влияющая на здоровье или судьбу. Реальное «влияние» — в красоте: наблюдение за небом снижает стресс, улучшает настроение и вдохновляет.
Что нельзя делать во время звездопада
Ничего особенного — просто избегайте ярких фонарей, чтобы не слепить глаза, и не смотрите в телефон, давая зрению адаптироваться к темноте. Если вы астроном-любитель, не фиксируйте взгляд на одной точке — сканируйте небо.
