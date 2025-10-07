Пермские власти хотят резко увеличить штраф за неоплаченную парковку

Пермские власти планируют повысить административный штраф за неоплаченную парковку. Сумму предполагается увеличить до 2,5 тысяч рублей. Сейчас автомобилистов штрафуют за невнесение платы за парковочные места на одну тысячу рублей.
«Изложить в следующей редакции. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками общего пользования местного значения влечет наложение штрафа. На граждан, должностных и юрлиц в размере 2, 5 тысяч рублей», — сообщается в документе на сайте минэкономразвития Пермского края.
В проекте изменений уточняется, что данная мера вводится для стимулирования владельцев машин к добровольной оплате парковок. Действующую норму об административной ответственности власти считают недостаточной. Сумма штрафа в одну тысячу рублей в Перми не менялась в течение 10 лет. Также с 1 до 2,5 тысячи рублей планируется увеличить размер штрафа для автовладельцев, скрывающих или скручивающих госномера машин, чтобы не платить за парковку
Ранее URA.RU рассказывало, что за шесть месяцев 2025 года жители Перми перечислили за пользование платными парковками 114,8 млн рублей. Это на 23,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года.
