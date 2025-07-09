За шесть месяцев 2025 года жители Перми перечислили за пользование платными парковками 114,8 млн рублей. Данная сумма на 23,5 млн рублей превышает аналогичный показатель 2024 года, когда поступления по данному виду оплаты составили 91,3 млн рублей.
«В то же время поступления от штрафов за неоплату парковки за тот же период достигли 116,3 млн рублей, что на 78% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года (65,2 млн рублей). Таким образом, впервые за последние пять лет сумма взысканных штрафов превысила доходы от легальной оплаты парковочных мест», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что максимальная стоимость платной парковки в Перми может в будущем достигнуть 100 рублей в час, но не больше. Такое ограничение вводит постановление правительства Пермского края, которым определена методика расчета цен на паркинг. Кроме этого, документ обязывает власти муниципалитета ежеквартально оценивать занятость парковки. Если она снижается, то нужно снижать и стоимость паркинга.
Сейчас парковка в Перми в зависимости от зоны стоит от 20 до 40 рублей в час. Периодически власти города не только увеличивают ее стоимость, но и расширяют территорию, где оставить машину можно только за деньги. После принятия краевым парламентом соответствующего закона методику расчета цен на паркинг взяло на себя правительство региона. Оно также определяет и максимальную стоимость.
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