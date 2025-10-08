Политические конфликты срывают назначение мэра областной столицы

Политические конфликты срывают назначение главы Владимира. Борьба федеральных элит за регион привела к тому, что у облцентра нет мэра уже полтора месяца. Так трактуют затянувшееся безвластие источники URA.RU из регионального истеблишмента.
Признавший вину в получении взятки от «похоронщиков» Дмитрий Наумов все еще числится градоначальником. Это указано на сайте администрации Владимира. Он не единственный задержанный чиновник из окружения губернатора Александра Авдеева, остающийся в должности. Кроме него до сих пор не уволен арестованный еще в июне замгубернатора Александр Ремига.
Турбулентность возникла из-за того, что губернатор Александр Авдеев самоустранился от назначений. Собеседники агентства из региона отмечают, что Авдеев отложил кадровые вопросы из-за того, что сам находится в неопределенном положении. Ему, по словам инсайдера, противодействует ряд игроков федерального уровня. Давление усилилось в канун осеннего губернаторопада, из-за чего Авдеев якобы проводил консультации о новой должности.
«Командировок губернатора в Москву стало больше, а публичных объяснений этому — меньше. Из правительства области все чаще утекает информация о том, что мероприятия регионального уровня с участием губернатора откладываются, потому что его нет на рабочем месте, уехал в Москву», — сказал нам местный журналист и главред «Зебра ТВ» Сергей Головинов.
Головинов добавил, что в регионе активизировались слухи о желании Авдеева переехать в Москву. Там, по словам эксперта, губернатор хочет получить министерскую должность.
Федеральный источник URA.RU сообщил, что в сентябре действительно рассматривался вопрос о смене Авдеева на депутата Госдумы и сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву. Позже этот сценарий по неизвестным причинам отменили. Позиции губернатора при этом остались шаткими. Он находится в аутсайдерах рейтинга политической устойчивости «Минченко консалтинг» в ЦФО.
Пресс-секретарь губернатора Елена Гуцаленко сообщила, что «правительство Владимирской области не располагает информацией» о возможных аппаратных проблемах Авдеева.
