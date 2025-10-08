Наташа Королева решила похудеть ради Тарзана

Певица Наташа Королева на днях вернулась из санатория в Минводах, где планировала оздоровиться, набраться энергии и похудеть. Впрочем, скинуть пиру лишних килограмм ей помешало одно обстоятельство, рассказала звезда корреспонденту URA.RU на вечеринке, посвященной новому треку диджея Кати Гусевой «Калинка».
«На завтрак нам давали круассаны, — призналась певица. — Они были такие вкусные, что я удержаться не могла. Каждое утро ела. Поэтому так, как планировала, не похудела».
Певица говорит, что во время санаторного лечения планировала похудеть ради мужа. «Я понимаю, что надо поддерживать форму, — говорит звезда. — Тем более, несколько лет назад Сергей меня попросил: „Наташа, не превращайся в тетку“. Я эти его слова запомнила на всю жизнь».
В санаторий звезда поехала вместе с супругом Тарзаном. «Мы с Сергеем любим ездить в санатории, — объяснила певица. — Кавказские минеральные воды мы открыли для себя несколько лет назад. Я там уже была и с мамой, и с Сергеем. В этот раз тоже с ним поехали».
Певица говорит, что прекрасно оздоровилась. Королева соблюдала все рекомендации местных медиков. «Я сделала очень много процедур, — рассказывает певица. — У меня был огромный список: все расписано по минутам. Я с утра поднималась и шла на процедуры».
Сейчас звезда вернулась в Москву и уже приступила к работе. У певицы — напряженный график. Помимо концертов и выступлений, у Наташи много съемок на ТВ. Звезда является ведущей «Суперстара», а также вместе с Тарзаном участвует в шоу «Две звезды» на Первом канале.
