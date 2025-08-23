«У мамы нет ужинов»: дочка Ларисы Долиной раскрыла секрет стройности певицы

Певица Лариса Долина устроила юбилейный вечер в рамках «Новой волны», которая проходит сейчас в Казани. Выход на сцену Ларисы Александровны вызвал ликование зрителей. В этот вечер они наслаждались не только голосом звезды и ее хитами, но и внешним видом. О том, как Ларисе Долиной удалось так сильно преобразиться в последние годы, URA.RU рассказала единственная дочь звезды Лина.
Лариса Долина готовится отмечать юбилей: в сентябре исполнительнице стукнет 70 лет. К дню рождения Лариса Александровна действительно подошла во всеоружии. Кажется, в последнее время она еще больше постройнела и похудела. Сейчас звезда выглядит максимально эффектно. За кулисами Долина призналась, что за последние несколько лет скинула почти тридцать килограммов. И теперь проблем с лишним весом, какие у нее были в молодости, не испытывает.
Дочь Ларисы Александровны мамой страшно гордится. Она говорит, что восхищается силой воли звездной родительницы.
«Мама практически ничего не ест, — не скрывает Лина. — Более того, у нее постоянно уменьшается список разрешенных продуктов. Сейчас из рациона ушло еще красное мясо и помидоры».
Лина перечислила продукты, которые употребляет Лариса Александровна. Их оказалось не так много. «Курица, индейка, зеленые овощи, все виды капусты и все, — пояснила дочка исполнительницы».
Выяснилось, что разрешенные продукты Лариса Александровна определила с помощью врачей. В плане здоровья звезда не позволяет себе вольностей.
«Это наши обследования, исследования, — объясняет Лина. — Мы фактически наощупь нашли то, что ей подходит. В соответствии с этим сейчас живем. Конечно, стараемся разнообразить рацион мамы, насколько это возможно. Но сделать это, конечно, как вы понимаете, очень непросто».
И самое главное. Питается Лариса Александровна исключительно по часам: звезда придерживается интервального голодания. Артистка сама признавалась, что к такому режиму питания уже привыкла.
«У мамы есть завтрак и обед, — делится Лина. — Обед — в два часа дня. Это последний прием пищи в течение дня. Ужинов у мамы нет».
При этом, по словам Лины, Лариса Александровна не настаивает, чтобы другие домашние придерживались ее правил питания. И дочка, и внучка питаются так, как сами считают нужным.
«У меня не так, как у мамы, — признается Лина. — У меня хаос в этом плане. Я не настолько дисциплинированный человек, как она. Да, я не ем хлеб и сладкое. Но только потому, что мне это самой не очень нравится. Но я не живу в той системе, в которой живет мама. Во-первых, у меня не такая большая сила воли, как у нее. Во-вторых, я, конечно, себя оправдываю этим, но я не сценический человек. У меня нет необходимости так прекрасно выглядеть. Хотя, конечно, понятно, что мне бы этого тоже хотелось».
