Что означают сигналы и как действовать свердловчанам при угрозе атаки БПЛА

Из-за угрозы БПЛА свердловчанам следует выучить значения тревожных сигналов
Согласно разъяснениям МЧС, существует двухуровневая система оповещения о беспилотной опасности
Согласно разъяснениям МЧС, существует двухуровневая система оповещения о беспилотной опасности

С начала 2024 года в нескольких субъектах РФ, включая Свердловскую область, начали действовать обновленные регламенты по информированию граждан о потенциальной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами. В условиях, пока противник способен на провокации, особенно важно разбираться в значении тревожных сигналов и соблюдать установленные инструкции при их поступлении. Что делать свердловчанам при угрозе атаки БПЛА — в материале URA.RU.

Какие бывают уровни угрозы

Желтый уровень: «Воздушная опасность»

Этот сигнал означает, что БПЛА замечены вблизи региона, но непосредственной угрозы для жителей в данный момент нет. Все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако введение желтого уровня не влияет на нормальную жизнедеятельность населения. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и быть готовыми к дальнейшим инструкциям.

Красный уровень: «Угроза атаки БПЛА»

Красный уровень — это сигнал о прямой угрозе для объектов инфраструктуры и жителей. В этом случае необходимо немедленно принимать меры предосторожности. Оповещение о красном уровне поступает через звуковые сирены, голосовые и текстовые сообщения, push-уведомления в приложениях, а также через официальные сайты государственных служб.

Как распознать сигнал тревоги

Сигналы о воздушной опасности или угрозе атаки БПЛА могут поступать по разным каналам:

  1. Звуковые сирены: сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» — основной способ массового оповещения.
  2. Голосовые и текстовые сообщения: через радио, телевидение, SMS и push-уведомления.
  3. Официальные источники: информация в telegram-каналах, соцсетях и на сайтах МЧС, правительства региона.

Важно! Всегда доверяйте только официальным источникам информации.

Как действовать при сигнале «Угроза атаки БПЛА»

Получив сигнал тревоги, необходимо действовать быстро и четко, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Свердловчанам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике
Свердловчанам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике
Фото:

1. Сохраняйте спокойствие

Паника — главный враг в экстренной ситуации. Постарайтесь действовать рационально и следовать инструкциям.

2. Найдите укрытие

  1. В здании: Перейдите в помещение без окон — например, ванную, кладовку или коридор. Держитесь подальше от окон и внешних стен.
  2. В квартире: По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг.
  3. На улице: Немедленно войдите в ближайшее здание, укройтесь в подземном переходе или паркинге.

Не пользуйтесь лифтом — во время тревоги возможны перебои с электроснабжением. Находитесь в безопасном помещении до отбоя сигнала. Если вы заметили БПЛА или его падение, немедленно сообщите об этом по телефону 112. Не пытайтесь самостоятельно сбивать аппарат или приближаться к его обломкам.

Действия при сигнале ракетной опасности

  1. Возьмите заранее подготовленные документы, аптечку, запас воды и продуктов.
  2. Перейдите в подвал, цоколь или паркинг. Если такой возможности нет — укройтесь в помещении без окон у несущей стены.
  3. Оставайтесь в укрытии до получения официального сообщения об окончании тревоги.

Введение системы оповещения о воздушной опасности и угрозе атаки БПЛА — важная мера для защиты жителей Свердловской области. Знание сигналов и четкое следование инструкциям помогут спасти жизнь и здоровье в экстренной ситуации. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальной информации и берегите себя.

