Что делать свердловчанам, если внезапно раздался вой сирены: инструкция

Утром 1 октября жители Екатеринбурга были встревожены громким воем сирен, который раздался по всему городу. В социальных сетях сразу появились многочисленные вопросы: что произошло, есть ли опасность и как себя вести? При этом накануне власти предупреждали о проведении плановой проверки систем оповещения населения. URA.RU подготовил подробную инструкцию — что делать, если вы услышали сигнал тревоги, и как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.
Что делать, если вы услышали сигнал тревоги
Сирены в российских городах используются для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, а также для проверки работоспособности систем оповещения. Обычно о плановых проверках власти заранее предупреждают через СМИ. Однако даже если вы не были проинформированы о проверке, важно уметь правильно реагировать на такие сигналы.
Если вы услышали вой сирены, немедленно включите телевизор или радиоприемник на государственных каналах — «Россия», «Первый канал», «Радио России». Именно по этим каналам будет передаваться официальная информация о характере угрозы и дальнейших действиях. Обычно после сигнала сирены следует речевое сообщение, повторяемое несколько раз.
Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон и укройтесь за внутренней стеной или в помещении без окон — например, в ванной или туалете. Это минимизирует риск при возможных разрушениях или взрывах. Слушайте сообщения по радио или телевидению и строго следуйте указаниям экстренных служб.
Находясь на улице, постарайтесь найти ближайшее крепкое укрытие — здание с цокольным этажом или подвалом. Если укрыться негде, лягте на землю и отползайте к защищенному месту. Обратите внимание на специальные автомобили с громкоговорителями: они могут передавать важную речевую информацию. Если сигнал застал вас за рулем, остановите автомобиль, покиньте его и действуйте как пешеход.
Родителям не рекомендуется самостоятельно забирать детей из образовательных и дошкольных учреждений, так как для учащихся предусмотрены специальные меры безопасности и процедуры эвакуации. Заботу о детях возьмут на себя сотрудники учреждений и представители экстренных служб. Самовольное вмешательство может лишь осложнить процесс эвакуации.
Сообщите о происходящем соседям, в особенности пожилым людям, которые могли не услышать предупреждающие сигналы или не располагают доступом к средствам массовой информации. Воздерживайтесь от распространения неподтвержденных сведений и слухов — руководствуйтесь исключительно официальной информацией. Главное — не поддаваться панике.
Комплектование тревожного чемоданчика: что должно быть под рукой
В условиях возможных ЧС рекомендуется иметь дома так называемый «тревожный чемоданчик» — укомплектованный рюкзак с запасом необходимых вещей:
- Документы в непромокаемой упаковке
- Деньги и банковские карты
- Средства связи: мобильный телефон, зарядное устройство, запасной аккумулятор
- Одежда и обувь по сезону
- Аптечка первой необходимости (бинты, антисептики, обезболивающие, противоаллергические средства и др.)
- Продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода
- Средства гигиены: зубная щетка, мыло, полотенце
- Осветительные приборы: фонарь, запас батареек, свечи, спички
- Ремонтный комплект: нитки, иголки, ножницы
- Посуда: одноразовые тарелки, столовые приборы, нож
Аптечка для тревожного чемоданчика должна включать:
- Средства для обработки ран (бинты, повязки)
- Сердечные препараты (валидол, корвалол, нитроглицерин)
- Антисептики (перекись водорода, спирт, йод)
- Спазмолитики (но-шпа, спазмалгон)
- Детоксикационные средства (активированный уголь)
- Противовоспалительные и жаропонижающие (парацетамол, анальгин)
- Противоаллергические препараты (супрастин, тавегил)
- Противомикробные средства (левомицетин, ампициллин)
- Нашатырный спирт, шприцы, перчатки
Экстренные ситуации могут возникнуть внезапно, поэтому важно быть готовым заранее: знать алгоритм действий и иметь тревожный чемоданчик. URA.RU рекомендует доверять только проверенным источникам информации.
