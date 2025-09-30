30 сентября 2025

Что делать свердловчанам, если внезапно раздался вой сирены: инструкция

При звуке сирены свердловчанам следует немедленно включить государственные медиа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге сработала сирена
В Екатеринбурге сработала сирена Фото:

Утром 1 октября жители Екатеринбурга были встревожены громким воем сирен, который раздался по всему городу. В социальных сетях сразу появились многочисленные вопросы: что произошло, есть ли опасность и как себя вести? При этом накануне власти предупреждали о проведении плановой проверки систем оповещения населения. URA.RU подготовил подробную инструкцию — что делать, если вы услышали сигнал тревоги, и как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

Что делать, если вы услышали сигнал тревоги

Сирены в российских городах используются для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, а также для проверки работоспособности систем оповещения. Обычно о плановых проверках власти заранее предупреждают через СМИ. Однако даже если вы не были проинформированы о проверке, важно уметь правильно реагировать на такие сигналы.

Собранная заранее аптечка гарантирует, что вы сможете оперативно оказать первую помощь себе и окружающим
Собранная заранее аптечка гарантирует, что вы сможете оперативно оказать первую помощь себе и окружающим
Фото:

Если вы услышали вой сирены, немедленно включите телевизор или радиоприемник на государственных каналах — «Россия», «Первый канал», «Радио России». Именно по этим каналам будет передаваться официальная информация о характере угрозы и дальнейших действиях. Обычно после сигнала сирены следует речевое сообщение, повторяемое несколько раз.

Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон и укройтесь за внутренней стеной или в помещении без окон — например, в ванной или туалете. Это минимизирует риск при возможных разрушениях или взрывах. Слушайте сообщения по радио или телевидению и строго следуйте указаниям экстренных служб.

Находясь на улице, постарайтесь найти ближайшее крепкое укрытие — здание с цокольным этажом или подвалом. Если укрыться негде, лягте на землю и отползайте к защищенному месту. Обратите внимание на специальные автомобили с громкоговорителями: они могут передавать важную речевую информацию. Если сигнал застал вас за рулем, остановите автомобиль, покиньте его и действуйте как пешеход.

Свердловчанам рекомендуется регулярно отслеживать актуальную информацию через официальные медиа
Свердловчанам рекомендуется регулярно отслеживать актуальную информацию через официальные медиа
Фото:

Родителям не рекомендуется самостоятельно забирать детей из образовательных и дошкольных учреждений, так как для учащихся предусмотрены специальные меры безопасности и процедуры эвакуации. Заботу о детях возьмут на себя сотрудники учреждений и представители экстренных служб. Самовольное вмешательство может лишь осложнить процесс эвакуации.

Сообщите о происходящем соседям, в особенности пожилым людям, которые могли не услышать предупреждающие сигналы или не располагают доступом к средствам массовой информации. Воздерживайтесь от распространения неподтвержденных сведений и слухов — руководствуйтесь исключительно официальной информацией. Главное — не поддаваться панике.

Комплектование тревожного чемоданчика: что должно быть под рукой

В условиях возможных ЧС рекомендуется иметь дома так называемый «тревожный чемоданчик» — укомплектованный рюкзак с запасом необходимых вещей:

  1. Документы в непромокаемой упаковке
  2. Деньги и банковские карты
  3. Средства связи: мобильный телефон, зарядное устройство, запасной аккумулятор
  4. Одежда и обувь по сезону
  5. Аптечка первой необходимости (бинты, антисептики, обезболивающие, противоаллергические средства и др.)
  6. Продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода
  7. Средства гигиены: зубная щетка, мыло, полотенце
  8. Осветительные приборы: фонарь, запас батареек, свечи, спички
  9. Ремонтный комплект: нитки, иголки, ножницы
  10. Посуда: одноразовые тарелки, столовые приборы, нож

Аптечка для тревожного чемоданчика должна включать:

  1. Средства для обработки ран (бинты, повязки)
  2. Сердечные препараты (валидол, корвалол, нитроглицерин)
  3. Антисептики (перекись водорода, спирт, йод)
  4. Спазмолитики (но-шпа, спазмалгон)
  5. Детоксикационные средства (активированный уголь)
  6. Противовоспалительные и жаропонижающие (парацетамол, анальгин)
  7. Противоаллергические препараты (супрастин, тавегил)
  8. Противомикробные средства (левомицетин, ампициллин)
  9. Нашатырный спирт, шприцы, перчатки

Экстренные ситуации могут возникнуть внезапно, поэтому важно быть готовым заранее: знать алгоритм действий и иметь тревожный чемоданчик. URA.RU рекомендует доверять только проверенным источникам информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 1 октября жители Екатеринбурга были встревожены громким воем сирен, который раздался по всему городу. В социальных сетях сразу появились многочисленные вопросы: что произошло, есть ли опасность и как себя вести? При этом накануне власти предупреждали о проведении плановой проверки систем оповещения населения. URA.RU подготовил подробную инструкцию — что делать, если вы услышали сигнал тревоги, и как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Что делать, если вы услышали сигнал тревоги Сирены в российских городах используются для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, а также для проверки работоспособности систем оповещения. Обычно о плановых проверках власти заранее предупреждают через СМИ. Однако даже если вы не были проинформированы о проверке, важно уметь правильно реагировать на такие сигналы. Если вы услышали вой сирены, немедленно включите телевизор или радиоприемник на государственных каналах — «Россия», «Первый канал», «Радио России». Именно по этим каналам будет передаваться официальная информация о характере угрозы и дальнейших действиях. Обычно после сигнала сирены следует речевое сообщение, повторяемое несколько раз. Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон и укройтесь за внутренней стеной или в помещении без окон — например, в ванной или туалете. Это минимизирует риск при возможных разрушениях или взрывах. Слушайте сообщения по радио или телевидению и строго следуйте указаниям экстренных служб. Находясь на улице, постарайтесь найти ближайшее крепкое укрытие — здание с цокольным этажом или подвалом. Если укрыться негде, лягте на землю и отползайте к защищенному месту. Обратите внимание на специальные автомобили с громкоговорителями: они могут передавать важную речевую информацию. Если сигнал застал вас за рулем, остановите автомобиль, покиньте его и действуйте как пешеход. Родителям не рекомендуется самостоятельно забирать детей из образовательных и дошкольных учреждений, так как для учащихся предусмотрены специальные меры безопасности и процедуры эвакуации. Заботу о детях возьмут на себя сотрудники учреждений и представители экстренных служб. Самовольное вмешательство может лишь осложнить процесс эвакуации. Сообщите о происходящем соседям, в особенности пожилым людям, которые могли не услышать предупреждающие сигналы или не располагают доступом к средствам массовой информации. Воздерживайтесь от распространения неподтвержденных сведений и слухов — руководствуйтесь исключительно официальной информацией. Главное — не поддаваться панике. Комплектование тревожного чемоданчика: что должно быть под рукой В условиях возможных ЧС рекомендуется иметь дома так называемый «тревожный чемоданчик» — укомплектованный рюкзак с запасом необходимых вещей: Аптечка для тревожного чемоданчика должна включать: Экстренные ситуации могут возникнуть внезапно, поэтому важно быть готовым заранее: знать алгоритм действий и иметь тревожный чемоданчик. URA.RU рекомендует доверять только проверенным источникам информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...