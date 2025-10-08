В Троицке на 103-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны

Вера Краснихина прожила 102 года
Вера Краснихина прожила 102 года Фото:

В Троицке (Челябинская область) в возрасте 102 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 103-м году жизни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Вера Ивановна Краснихина. Искренние соболезнования родным и близким Веры Ивановны. Мы разделяем вашу утрату и горечь», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Вера Краснихина родилась в Аргаяшском районе, окончила Челябинское медучилище и работала в областной больнице. В 1942 году ее призвали в армию. Краснихина работала медсестрой в калужском госпитале, а начиная с 1943 года спасала бойцов в санитарном поезде. Победу встретила в Польше.

Вернувшись в Челябинск, женщина работала в госпитале, вышла замуж. В 1959 году мужа направили на строительство Троицкой ГРЭС, где и обосновалась семья. В мэрии подчеркнули, что троичане сохранят память о служении ветерана Родине, ее милосердии и сердечности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Ветеран прославился, исполнив песню в программе Андрея Малахова.

