В Троицке на 103-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны

В Троицке (Челябинская область) в возрасте 102 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С глубокой скорбью сообщаем, что на 103-м году жизни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Вера Ивановна Краснихина. Искренние соболезнования родным и близким Веры Ивановны. Мы разделяем вашу утрату и горечь», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Вера Краснихина родилась в Аргаяшском районе, окончила Челябинское медучилище и работала в областной больнице. В 1942 году ее призвали в армию. Краснихина работала медсестрой в калужском госпитале, а начиная с 1943 года спасала бойцов в санитарном поезде. Победу встретила в Польше.
Вернувшись в Челябинск, женщина работала в госпитале, вышла замуж. В 1959 году мужа направили на строительство Троицкой ГРЭС, где и обосновалась семья. В мэрии подчеркнули, что троичане сохранят память о служении ветерана Родине, ее милосердии и сердечности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Ветеран прославился, исполнив песню в программе Андрея Малахова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!