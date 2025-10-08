ВСУ атаковали брянское село Хинель

В результате атаки со стороны ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница ранена в результате атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Хинель Севского района Брянской области, в результате которого пострадала мирная жительница. Информацию об инциденте сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

«ВСУ произвели минометный обстрел по селу Хинель Севского района. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ранения. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор. Он также уточнил, что желает пострадавшей скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Помимо ранения мирной жительницы, в результате обстрела повреждения получили жилой дом и хозяйственные постройки на территории села. Детали повреждений и масштабы разрушений уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы.

