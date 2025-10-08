В Ханты-Мансийске откроется крупный строительный гипермаркет

В Ханты-Мансийске готовится к открытию крупный строймагазин (архивное фото)
В Ханты-Мансийске в начале ноября начнет работу новый магазин строительных и отделочных материалов «ТСК». Сейчас завершаются подготовительные работы.
«Мы открываем новый строительный гипермаркет. Тысячи товаров уже расставлены по полкам», — сообщили представители компании в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откроется первая кондитерская японских панкейков. Также в регионе запущен первый магазин кондитерского бренда «Аленка».
