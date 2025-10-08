08 октября 2025

В Ханты-Мансийске откроется крупный строительный гипермаркет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске готовится к открытию крупный строймагазин (архивное фото)
В Ханты-Мансийске готовится к открытию крупный строймагазин (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске в начале ноября начнет работу новый магазин строительных и отделочных материалов «ТСК». Сейчас завершаются подготовительные работы.

«Мы открываем новый строительный гипермаркет. Тысячи товаров уже расставлены по полкам», — сообщили представители компании в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откроется первая кондитерская японских панкейков. Также  в регионе запущен первый магазин кондитерского бренда «Аленка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске в начале ноября начнет работу новый магазин строительных и отделочных материалов «ТСК». Сейчас завершаются подготовительные работы. «Мы открываем новый строительный гипермаркет. Тысячи товаров уже расставлены по полкам», — сообщили представители компании в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откроется первая кондитерская японских панкейков. Также  в регионе запущен первый магазин кондитерского бренда «Аленка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...