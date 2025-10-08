Учредителя пермского телефонного завода хотят отправить в колонию на восемь лет

Гособвинение по итогам рассмотрения уголовного дела о присвоении 33,8 млн рублей, выделенных на производство семи тысяч военно-полевых телефонных аппаратов, ходатайствует о назначении восьми лет лишения свободы Игорю Морозову. Он учредитель пермского телефонного завода «Телта». Оглашение приговора Мещанским судом Москвы назначено на 10 октября.
«В отношении бывшего чиновника Министерства обороны России Алексея Пальмова прокурор настаивает на назначении пяти лет и шести месяцев лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии», — пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Кроме того, по словам собеседника агентства, во время судебных прений государственный обвинитель потребовал девять лет лишения свободы в колонии общего режима для заместителя Морозова — Алексея Высокова, а также восемь с половиной лет для главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.
Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуранты отрицают свою вину по этому делу. Например, Елена Гришина в зале суда заявила, что преступление она не совершала, а следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков сделали аналогичные заявления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.