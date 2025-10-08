Депутат гордумы Челябинска сдаст мандат ради кресла главы района

Депутат Челябинской городской думы, председатель совета областного общественного движения «Союз ветеранов локальных войн» Виталий Родионов станет временным главой Чесменского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Родионов возглавит Чесменский муниципальный округ. Уже в ближайшие дни он будет представлен в администрации в качестве врио главы», — сообщил источник.
Глава Чесменского района Татьяна Жморщук подала заявление на увольнение. Эту информацию URA.RU подтвердили 7 октября в собрании депутатов Чесменского муниципального округа. Жморщук руководила районом с лета 2017 года.
Чесменский район преобразуется в муниципальный округ, в связи с чем идет формирование новых органов власти округа. Уже избраны депутаты Чесменского округа. На ближайшем заседании будет объявлен конкурс на пост главы.
Родионов подаст документы на участие в конкурсе. Сам он будет входить в кус дел в качестве врио главы. Ради новой должности мандат депутата гордумы ему придется сложить. По информации URA.RU, это произойдет 9 октября. Сам Родионов в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать информацию о своем назначении.
Родионову 54 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники» и ЮУрГУ по специальности «Менеджмент». В 2018 году получил третье высшее образование в Российской академии предпринимательства по специальности «Юриспруденция».
В 1996 году проходил службу на территории Чеченской Республики, где принимал участие в контртеррористической операции по восстановлению конституционного порядка РФ в составе объединенной группировки войск. Работает председателем совета областного общественного движения «Союз ветеранов локальных войн».
В состав гордумы Челябинска в 2019 году был избран как депутат Ленинского райсовета. В 2024 году избран депутатом на прямых выборах в городскую думу как депутат-одномандатник по избирательному округу № 12 (Ленинский район Челябинска).
