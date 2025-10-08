ЕК настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Россией и Белоруссией

Еврокомиссия (ЕК) предложила развернуть ударные беспилотники у границ с Россией и Белоруссией для защиты восточного фланга Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
«Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться», — подчеркнул Кубилюс во время слушаний в Европарламенте в Страсбурге. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Кубилюса, ЕС должен в ближайшее время расширить технические возможности обнаружения и идентификации дронов с помощью новых сенсоров, радаров и спутников, используя при этом украинский опыт. Он также отметил, что дроны типа «Герань-2» теоретически способны наносить удары по объектам в ЕС с территории Калининграда или Белоруссии.
Ранее Кубилюс сообщил, что Евросоюз планирует создать «стену дронов» — систему мониторинга и защиты от беспилотников, которая может быть реализована в следующие 12 месяцев. Он отметил, что у ЕС недостаточно возможностей для их обнаружения, так как современные системы эффективно определяют истребители и ракеты, но не справляются с малыми дронами на низких высотах.
Проект инициирован Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии и охватит всю восточную границу ЕС с Россией, включая территорию Украины. В обсуждении также примут участие Болгария, Латвия, Литва, Эстония и Румыния. «Стенка дронов» будет представлять собой многослойную систему, объединяющую воздушные и наземные средства контроля. Реализация проекта потребует значительных ресурсов.
