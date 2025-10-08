Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по предписанию Роскомнадзора

Телеведущая Ксения Собчак удалила с собственного youtube-канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese) по предписанию Роскомнадзора. Ведомство усмотрело в материале признаки пропаганды извращенцев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
«Ну что, дорогие зрители „Осторожно: Собчак“. Мы вынуждены удалить выпуск с ютуба с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки лгбт-пропаганды», — написал Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Она объяснила, что решение об удалении интервью было вынужденным. По ее словам, редакция действует строго в рамках российского законодательства. «Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — подчеркнула Собчак. Она также принесла извинения Сергею Григорьеву-Апполонову и зрителям за удаление выпуска.
Интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым вышло на youtube-канала Ксении Собчак 8 сентября. Во время беседы блогер рассказал о своем переезде за границу, изучении иностранных языков и адаптации на новом месте. Григорьев-Апполонов — музыкант, участник поп-группы AppolonovGang и племянник певца Андрея Григорьева-Апполонова. С начала 2000-х он проживает в Германии, а в последние годы приобрел популярность благодаря роликам о жизни в Париже.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.