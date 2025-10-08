Расстрелянный архитектор проектировал загородный дом для своего убийцы

Петербургский архитектор Александр Супоницкий, убитый накануне, проектировал загородный дом для своего предполагаемого убийцы Константина Козырева. Мужчины были знакомы более 15 лет.
По данным издания, "Компания Супоницкого занималась проектом дома бывшего топ-менеджера строительного холдинга в курортном районе Петербурга. В этот период между архитектором и Козыревым завязались деловые и финансовые отношения",— сообщает информацию Baza.
Несмотря на профессиональные успехи, к 2025 году оба мужчины испытывали финансовые трудности. Семья Супоницкого, в которой воспитывается четверо детей, была вынуждена брать кредиты для погашения ипотеки за трехкомнатную квартиру в ЖК «Царская Столица».
В день трагедии архитектор должен был отводить всех детей в учебные заведения, однако большинство из них заболели. Супоницкий вышел из дома только с 10-летней дочерью, которая стала свидетельницей убийства отца.
Константин Козырев, по данным источников, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами после череды уголовных дел и судебных разбирательств. Уголовное преследование в отношении бывшего топ-менеджера по статье о мошенничестве было прекращено только в феврале этого года.
Ранее сообщалось, что Константин Козырев недавно снял квартиру этажом ниже Супоницкого в жилом комплексе «Царская столица» и, по данным соседей, мог следить за архитектором. По информации telegram-каналов, причиной трагедии стал давний конфликт в строительном бизнесе: оба мужчины ранее работали в этой сфере, а Козырев был фигурантом уголовных дел, связанных с мошенничеством и невыполнением госконтрактов.
