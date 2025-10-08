ПВО уничтожила угрозу БПЛА в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводили ограничения на работу интернета
Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводили ограничения на работу интернета Фото:

Угрозу БПЛА в Свердловской области ликвидировали противовоздушной обороной (ПВО). В связи с этим в регионе сняли режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотниками, рассказали в антитеррористической комиссии.

«Силами ПВО Министерства обороны России угроза ликвидирована. Пострадавших и разрушений нет», — пояснили силовики.

Ради безопасности жителей предприятия региона 8 октября провели заблаговременную эвакуацию сотрудников. При этом госучреждения продолжили работать в штатном режиме.

Вместе с этим местный оператор связи «Мотив» вводил временные ограничения на работу мобильного интернета. На данный момент они сняты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Угрозу БПЛА в Свердловской области ликвидировали противовоздушной обороной (ПВО). В связи с этим в регионе сняли режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотниками, рассказали в антитеррористической комиссии. «Силами ПВО Министерства обороны России угроза ликвидирована. Пострадавших и разрушений нет», — пояснили силовики. Ради безопасности жителей предприятия региона 8 октября провели заблаговременную эвакуацию сотрудников. При этом госучреждения продолжили работать в штатном режиме. Вместе с этим местный оператор связи «Мотив» вводил временные ограничения на работу мобильного интернета. На данный момент они сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...