ПВО уничтожила угрозу БПЛА в Свердловской области

Угрозу БПЛА в Свердловской области ликвидировали противовоздушной обороной (ПВО). В связи с этим в регионе сняли режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотниками, рассказали в антитеррористической комиссии.
«Силами ПВО Министерства обороны России угроза ликвидирована. Пострадавших и разрушений нет», — пояснили силовики.
Ради безопасности жителей предприятия региона 8 октября провели заблаговременную эвакуацию сотрудников. При этом госучреждения продолжили работать в штатном режиме.
Вместе с этим местный оператор связи «Мотив» вводил временные ограничения на работу мобильного интернета. На данный момент они сняты.
