Ограничения мобильного интернета сняли в Свердловской области

Ограничения вводили сегодня утром
Ограничения вводили сегодня утром

В Свердловской области местный оператор связи «Мотив» снял ограничения на работу мобильного интернета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Ограничения на работу мобильного интернета сняты. С 17:40 услуга оказывается абонентам „Мотив“ в штатном режиме», — пояснили там.

Оператор объяснил, что данные ограничения необходимы для безопасности жителей, сохранности имущества граждан и работоспособности предприятий. «У нас широкое покрытие в области, что, к нашему сожалению, можно использовать и в недобросовестных целях», — подчеркнули в компании.

Утром 8 октября жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у «Мотива». Сам оператор сообщил, что ограничения ввели в связи угрозой атаки БПЛА. По этой же причине в регионе эвакуировали заводы.

