Путин и Рахмон пожали друг другу руки во время прохода по красной дорожке. Видео

При встрече Путин и Рахмон пожалили друг другу руки (архивное фото)
При встрече Путин и Рахмон пожалили друг другу руки (архивное фото)

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обменялись рукопожатием и коротко поговорили при встрече в аэропорту Душанбе. Лидеры также обнялись при встрече.

«Путин и Рахмон также пожали друг другу руки и коротко побеседовали во время прохода по красной дорожке», — передает корреспондент РИА Новости. По его словам, президент Таджикистана встретил своего коллегу прямо у трапа самолета. При встрече они обнялись.

Для российского лидера у трапа самолета была подготовлена ковровая дорожка, которую украсили живыми цветами. В мероприятии участвовали официальные представители обеих стран.

Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом. В Душанбе возложил венок к памятнику правителю Исмаилу Сомони. Ожидается, что глава государства пробудет в стране три дня — с 8 по 10 октября. В рамках поездки не исключено, что Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

