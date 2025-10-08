Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обменялись рукопожатием и коротко поговорили при встрече в аэропорту Душанбе. Лидеры также обнялись при встрече.
«Путин и Рахмон также пожали друг другу руки и коротко побеседовали во время прохода по красной дорожке», — передает корреспондент РИА Новости. По его словам, президент Таджикистана встретил своего коллегу прямо у трапа самолета. При встрече они обнялись.
Для российского лидера у трапа самолета была подготовлена ковровая дорожка, которую украсили живыми цветами. В мероприятии участвовали официальные представители обеих стран.
Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом. В Душанбе возложил венок к памятнику правителю Исмаилу Сомони. Ожидается, что глава государства пробудет в стране три дня — с 8 по 10 октября. В рамках поездки не исключено, что Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
