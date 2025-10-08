08 октября 2025

Захарова призвала россиян укрепляться от нападок

Россия должна быть сильнее и укрепляться от нападок других стран. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

«Мы всегда будем объектом нападок, надо укреплять себя духовно, физически. <...> Надо укреплять себя промышленно, научно и в образовательной сфере, не чувствуя превосходства априори», — заявила дипломат, ее цитирует ТАСС.

Захарова отметила, что даже такие значимые исторические победы, как завершение Великой Отечественной войны, не устранили угрозу со стороны противников страны и не искоренили проявления нацизма. Она призвала общество к ежедневной борьбе за мир, подчеркнув, что эта «история не закончится».

Ранее Захарова возмутилась отказом Австралии выдать визы делегации «Роскосмоса» для участия в 76-м Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. Представитель МИД России назвала это очередным проявлением русофобии.

{{author.id ? author.name : author.author}}
