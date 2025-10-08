Екатеринбуржец создал свою ОПГ и наворовал миллионы по всей России

В Екатеринбурге 27-летний местный житель создал свою преступную группировку и обворовал множество россиян по всей стране. Ущерб составил больше семи миллионов рублей. Об этом рассказали в МВД Калмыкии.
«Не позднее начала октября 2023 года 27-летний житель Свердловской области, находясь на территории Екатеринбурга, создал преступное сообщество, состоящее из нескольких структурных подразделений. Злоумышленниками, возраст которых варьируется от 20 до 28 лет, совершено не менее 44 тяжких преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Злоумышленники обманывали россиян под предлогом инвестирования капитала. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по первой и второй частям статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участение в нем (ней)).
Ранее URA.RU рассказывало о новых подробностях дела задержанного свердловского авторитета из легендарной ОПГ. Влиятельного бизнесмена Сергея Горшунова, по одной из версий, арестовали по делу о мошенничестве.
